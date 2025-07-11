Стилист Лисовец перечислил главные табу пляжной моды в 2025 году

Российский стилист Владислав Лисовец перечислил главные табу пляжной моды в 2025 году, которые способны испортить образ. Соответствующий комментарий публикует Life.ru.

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По словам модного эксперта, стоит отказаться от блестящих и массивных аксессуаров, утяжеляющих внешний вид. В то же время собеседник издания высказался против брошей и массивных пряжек на купальниках.

«Вот такое всегда выглядит немножко несимпатично, неправильно, потому что это тяжелые аксессуары, и они для пляжа не подходят», — пояснил он.

Среди прочего, он посоветовал избегать цветовой нагрузки и соблюдать баланс. Так, если сумка украшена леопардовым принтом или клеткой, то купальник должен быть однотонным, подчеркнул стилист. Кроме того, мужчин Лисовец призвал перестать надевать длинные шорты на пляж.

«Сегодня это выглядит старомодно и провинциально. Особенно когда плавательные шорты аж ниже колена. Поэтому лучше выбирать какую-то среднюю длину. А там уже расцветка в зависимости от настроения. Просто чтобы не было ощущения, что вы купаетесь в брюках или в бриджах», — Владислав Лисовец, стилист.

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