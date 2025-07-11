Перечислены самые модные бикини 2025 года

Редакторы испанской версии журнала Vogue перечислили самые модные бикини 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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В первую очередь журналисты рассказали, что трендом августа станут купальники в стиле old money, декорированные драгоценными деталями, а также золотой и серебряной отделкой.

Помимо этого, эксперты назвали модными бикини кислотных оттенков с прозрачными элементами. Они посоветовали носить такие комплекты с пляжной одеждой.

Кроме того, в текущем сезоне в дизайн бикини проникли детали нижнего белья. По этой причине специалисты обратили внимание на купальники с кружевом и бантами. В список также вошли плавательные костюмы с животным и гороховым принтами.

В заключение редакторы заявили о популярности микробикини, которые делают фигуру визуально меньше.

Ранее в июле были раскрыты пять самых модных трендов 2026 года. Отмечалось, что в сезоне весна-лето будущего года модными станут микрошорты и воротники.