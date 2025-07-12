Сумку Джейн Биркин от Hermès продали за 40 млн рублей

Сумку Джейн Биркин от Hermès продали на аукционе за рекордные $10 млн. Это прототип легенадарной модели
На аукционе Sotheby’s продали оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской актрисе и певице Джейн Биркин. Она стала самой дорогой сумкой, которая когда-либо уходила с молотка. Покупатель выложил за неё $10 млн (780 млн рублей). Рассказываем, кому достался лот и что такого особенного в этой сумке.
Кто купил сумку Джейн Биркин
Сумка, которая обошлась покупателю в миллионы долларов, стала прототипом известной модели Birkin, за которой гоняются все модницы.
На неё было много претендентов, но в итоге самую крупную сумму предложил анонимный коллекционер из Японии.
Раньше столько денег на аукционе не предлагали ни за одну сумку. До этого самой дорогой сумкой, которая ушла с молотка, была другая известная модель Hermès — Kelly.
Сумку из крокодиловой кожи продали за $513 000 (около 40 млн рублей).
Что особенного в этой сумке
Модный дом Hermès создал эту сумку специально для Джейн Биркин.
Рассказывают, что однажды Биркин познакомилась в самолёте с тогдашним председателем правления дома мод Жаном-Луи Дюма.
Во время полёта из её сумки Hermès выпали все вещи.
Дюма сказал, что в сумке должны быть карманы, чтобы ничего не терялось. Актриса сказала, что модный дом не производит таких сумок.
Тогда Дюма пригласил её в главный офис компании, чтобы она смогла выбрать эскиз будущей сумки.
Позднее такие сумки запустили в серийное производство.
Кто такая Джейн Биркин
Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне.
Популярность пришла к ней пришла в 1960-х годах благодаря сотрудничеству с Сержем Генсбуром, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Слоган».
Они записали дуэт «Je t'aime… moi non plus», и эта песня прославила певицу на весь мир.
Тогда Биркин переехала во Францию. Первую запись без Генсбура она выпустила только в 1999 году.
В кино она снималась в эпизодических ролях в фильмах Микеланджело Антониони.
Также известна по ролям в фильмах «Смерть на Ниле», «Чудовище», «Пиратка», «Женщина моей жизни», «Не упускай из виду», «Бассейн», «Очаровательная проказница» и другим.
Биркин скончалась в июле 2023 года. Её нашли мёртвой в собственном доме в Париже.