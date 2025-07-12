Сумку Джейн Биркин от Hermès продали за 40 млн рублей

На аукционе Sotheby’s продали оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской актрисе и певице Джейн Биркин. Она стала самой дорогой сумкой, которая когда-либо уходила с молотка. Покупатель выложил за неё $10 млн (780 млн рублей). Рассказываем, кому достался лот и что такого особенного в этой сумке.

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Кто купил сумку Джейн Биркин

Сумка, которая обошлась покупателю в миллионы долларов, стала прототипом известной модели Birkin, за которой гоняются все модницы.

На неё было много претендентов, но в итоге самую крупную сумму предложил анонимный коллекционер из Японии.

Раньше столько денег на аукционе не предлагали ни за одну сумку. До этого самой дорогой сумкой, которая ушла с молотка, была другая известная модель Hermès — Kelly.

Сумку из крокодиловой кожи продали за $513 000 (около 40 млн рублей).

Что особенного в этой сумке

Модный дом Hermès создал эту сумку специально для Джейн Биркин.

Рассказывают, что однажды Биркин познакомилась в самолёте с тогдашним председателем правления дома мод Жаном-Луи Дюма.

Во время полёта из её сумки Hermès выпали все вещи.

Дюма сказал, что в сумке должны быть карманы, чтобы ничего не терялось. Актриса сказала, что модный дом не производит таких сумок.

Тогда Дюма пригласил её в главный офис компании, чтобы она смогла выбрать эскиз будущей сумки.

Позднее такие сумки запустили в серийное производство.

Кто такая Джейн Биркин

Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне.

Популярность пришла к ней пришла в 1960-х годах благодаря сотрудничеству с Сержем Генсбуром, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Слоган».

Они записали дуэт «Je t'aime… moi non plus», и эта песня прославила певицу на весь мир.

Тогда Биркин переехала во Францию. Первую запись без Генсбура она выпустила только в 1999 году.

В кино она снималась в эпизодических ролях в фильмах Микеланджело Антониони.

Также известна по ролям в фильмах «Смерть на Ниле», «Чудовище», «Пиратка», «Женщина моей жизни», «Не упускай из виду», «Бассейн», «Очаровательная проказница» и другим.

Биркин скончалась в июле 2023 года. Её нашли мёртвой в собственном доме в Париже.