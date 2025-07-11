Анастасия Ивлеева снялась в деревне без бюстгальтера

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала откровенное видео из деревни. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша снялась для ролика в белых трусах и прозрачной майке с пуговицами. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под второе изделие бюстгальтер.

«Благодать», — подписала Ивлеева публикацию, которая набрала 104 тысячи лайков.

Подписчики, в свою очередь, решили обсудить внешний вид телезвезды в комментариях.

© Соцсети

«"Голая вечеринка" ее ничему не научила», «Ненадолго ее хватило», «А где же бриллиант?», «Шикарная фигура», «Какая же ты красивая и эстетичная», «Трудно достигнуть баланса, когда ты человек "из крайности в крайность"» — высказывались юзеры.

Ранее Анастасия Ивлеева также опубликовала фото в трусах и подверглась насмешкам в сети.