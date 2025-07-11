«Какая я уродина». Одержимая пластикой телезвезда оценила свою внешность

Британская модель, дизайнер, певица и писательница Кэти Прайс оценила свою естественную внешность фразой «Боже, какая я уродина». На соответствующее видео в ее Snapchat обратило внимание издание The Sun.

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Одержимая пластическими операциями 47-летняя телезвезда запечатлела себя на камеру, представ перед ней в белом наряде и с собранными в высокий хвост волосами. При этом она решила для ролика отказаться от макияжа и накладных ресниц. Однако, по словам знаменитости, в таком натуральном виде она себе не нравится.

«Боже, какая я уродина. Я не могу в это поверить. Посмотрите. Поэтому завтра я сделаю себе макияж и наклею ресницы», — отметила она.

Кроме того, Прайс заявила, что в ближайшее время снова обратится к хирургу за операционным вмешательством.

«Мне нужно снова сделать пластику губ. Посмотрите, какие они тонкие. Сегодня я ненавижу в себе все», — призналась телезвезда.

В марте Кэти Прайс в откровенном купальнике снялась для итальянского бренда Diesel.