«И кастрюлю на голову». В Сети высмеяли новый образ Собчак

Ксения Собчак любит удивлять экстравагантными и необычными образами. На очередном мероприятии 43-летняя светская львица появилась в сапогах-пакетах стоимостью почти в 170 тыс. рублей.

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Телеведущая надела для выхода в свет голубые джинсы и белую рубашку в синюю полоску. Разбавить образ Собчак решила необычными аксессуарами — голубыми сапогами-пакетами на шпильке бренда Abra и объемной коричневой сумкой All-in.

«Эти сапоги-пакеты мне запали в душу сразу, как посмотрела показ Abra SS25 осенью. Странные, ироничные, авангардные, правильно дурацкие», — рассказала звезда о необычной обуви в своем Telegram-канале.

Создал сапоги испанский дизайнер Абрахам Ортуньо Перес — гуру и визионер аксессуаров, который любит привлекать внимание «вирусной» обувью.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как пояснила Собчак, в ее луке все подобрано гармонично — часть украшений дублирует цвет обуви, другая часть — сумки. Жена Константина Богомолова отметила, что любит использовать этот прием, когда надо «подружить» несовместимое.

В комментариях образ Ксении подвергся критике. Пользователи Сети назвали обувь ведущей «кринжем».

«Удобно на рынок в таких ходить, в одну туфлю помидоры, в другую огурцы»; «Сколько ресурсов планеты переводят на всякий шлак»; «И кастрюлю на голову для завершения образа»; «Она вообще себя видит со стороны??? Это клиника!», — написали они.

Отметим, что сапоги светской львицы стоят 168 тыс. рублей. Сумка из этой же коллекции обойдется в 75 тыс. рублей.

Ранее Ксения Собчак откликнулась на вакансию барыни с зарплатой 300 тысяч рублей.