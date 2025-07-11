Актриса Гвинет Пэлтроу снялась в купальнике

Актриса Гвинет Пэлтроу показала фигуру в купальнике. Звезда позировала перед зеркалом в черном монокини, дополнив образ шляпой и очками, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Прекрасная фигура», «Вы мой идеал», «Мотиватор», «Потрясающе выглядишь», «Ну просто богиня», «Идеальные ноги», «Восхитительная», «По-прежнему потрясающе выглядишь», «Шикарная женщина».

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У артистки двое детей от вокалиста Coldplay Криса Мартина: 20-летняя дочь Эппл и 18-летний сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году. Пэлтроу подчеркивала, что никогда не препятствовала встречам детей с их отцом и все важные события в их жизни они отмечают вместе.

В 2018 году звезда вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.