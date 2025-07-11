Как правильно принимать ванну с ароматическими маслами

Нежные запахи лаванды, сладкий апельсин, дымка ветивера или капля иланг-иланга — все это не просто про уют. Запахи напрямую воздействуют на лимбическую систему мозга — центр эмоций, памяти и выработки гормонов. А значит, правильно подобранный аромат может помочь расслабиться, уснуть, избавиться от тревоги или даже почувствовать прилив нежности. Вечерняя ванна с эфирными маслами — один из самых простых способов включить ароматерапию в повседневный ритуал. Косметолог Ирина Созинова делится рекомендациями, как делать это с умом.

Выбирайте масла под конкретную задачу

Каждое эфирное масло влияет на настроение по-своему. Лаванда помогает расслабиться, апельсин — снять тревожность, роза — повысить ощущение любви и заботы.

«Не стоит ориентироваться только на популярность масла — лучше протестировать несколько и найти именно свой аромат. Даже самые известные масла могут раздражать, если запах не ваш», — объясняет эксперт.

Принимайте душ или ванну с ароматической составляющей

Ароматерапию можно вплести в рутину еще проще — с помощью гелей для душа, пены, соли и масел. Такие средства работают мягко, не требуют подготовки и могут стать настоящим спасением после сложного дня.

«Главное — выбирать продукты с натуральными эфирными маслами, а не синтетическими отдушками: первые действуют на настроение и тело, вторые — только пахнут. Например, гель с жасмином поможет настроиться на вечер, мята освежит утром, а ваниль с иланг-илангом создадут ощущение уюта и расслабленности», — говорит косметолог.

Не лейте эфирные масла напрямую в ванну

Эфиры не растворяются в воде и могут вызвать раздражение кожи. Чтобы этого избежать, сначала смешайте масло с базой: косметическими сливками, морской солью, медом или ложкой масла-носителя. Только после этого добавляйте в воду. Так полезные молекулы будут усваиваться кожей мягко и безопасно.

Учитывайте цикл: ароматы могут по-разному действовать в зависимости от фазы менструации

Во время овуляции нам часто нравятся свежие и цветочные композиции — тело готово к активности и флирту. Перед месячными лучше выбирать теплые, заземляющие запахи: ваниль, сандал, пачули. А в первые дни цикла — нежные цитрусы и ромашку, чтобы снизить раздражительность и боль. Такой подход делает ароматерапию более индивидуальной и действенной.

Ароматерапия не заменяет душ, но может сделать ванну терапией

Эфирные масла работают не только через кожу, но и через обоняние: дыхание становится глубже, уровень кортизола — ниже, а серотонин — выше. Особенно хорошо принимать такие ванны за 1,5–2 часа до сна. Можно приглушить свет, зажечь свечу, включить медленную музыку — и получаете эффект как от легкой медитации.

С осторожностью при беременности и аллергии

Не все масла подходят для беременных и людей с астмой или повышенной чувствительностью. Например, масла шалфея и розмарина могут повышать тонус матки, а цитрусовые — вызывать аллергию. Перед первым использованием протестируйте масло на запястье или проконсультируйтесь со специалистом. Бережность — главный принцип домашней ароматерапии.