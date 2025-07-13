Девушка Тимати выложила фото в прозрачном бюстгальтере

Беременная возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, снялась в белье. Она опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Валентина Иванова стояла перед зеркалом в красном шелковом халате и прозрачном бюстгальтере, украшенном кружевом. Модель также надела браслет, серьги и ожерелье. Девушка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

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В апреле она спровоцировала слухи о пополнении в семье. Иванова опубликовала видео, в котором сидела в автомобиле и разговаривала с кем-то по телефону. Сначала модель рассказала о хорошей погоде, а после сообщила, что сделала тест на беременность. Когда Тимати сел в машину, девушка сказала, что беременна. Иванова вышла из автомобиля, а исполнитель последовал за ней. Пока одни подписчики поздравляли пару, другие предположили, что это шутка.

Позже мать Тимати Симона Юносова выложила видео, где случайно показала Валентину Иванову с округлившимся животом.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.