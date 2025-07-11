Правда и мифы о коллагене

Последнее время про коллаген много информации, порой противоречивой. «Коллаген — секрет молодости кожи!» — кричат рекламные слоганы. «Это распиаренная трата денег, пейте костный бульон», — говорят старорежимные врачи. Так есть ли польза от этой добавки, стоит ли ее покупать или это просто маркетинговая уловка? Разобраться в этом нам помогла нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова.

Зачем нам нужен коллаген

Коллаген — это белок, который составляет 30% всех белков в нашем организме. Он отвечает за упругость кожи, прочность суставов, эластичность сосудов, связок и даже за качество волос и ногтей. И в норме организм вырабатывает его самостоятельно при условии сбалансированного питания и отсутствия генетических нарушений.

«Однако с возрастом выработка коллагена снижается: после 25 лет — на 1—1,5% в год, а после 40 — уже на 2—3%. В результате мы естественным образом получаем нормальные проявления старения тела: морщины, дряблость кожи, ухудшение работы суставов, ломкие ногти и волосы. А при такой генетической особенности, как дисплазия соединительных тканей, дефицит коллагена может проявляться еще с юности», — рассказывает наш эксперт.

Мифы о коллагене

О добавках с коллагеном ходит множество мифов, наш эксперт помогла развеять домыслы о самых популярных.

1. Можно заменить коллаген костным бульоном и холодцом.

Да, но употреблять это придется ежедневно, много, и не должно быть дефицита ферментов и проблем с поджелудочной, почками. Иначе можно навредить собственному телу.

2. Желатин — тот же коллаген, альтернатива дорогих БАДов.

Нет, желатин — это денатурированный коллаген, но его биодоступность ниже. А если делать желе сладким, то польза желатина еще снижается.

3. Коллаген усваивается только с витамином С.

Частично правда, витамин С действительно необходим для синтеза коллагена, но и без него часть пептидов усвоится. Однако комбинация даст лучший эффект.

4. Коллаген в кремах помогает сохранить молодость кожи.

Нет! Молекулы коллагена слишком большие, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи. Кремы дают лишь временный визуальный эффект за счет увлажнения, но не закрывают истинную нехватку этого белка в организме.

Когда коллаген в виде БАДов действительно работает

Коллаген в виде БАДа может быть полезен для поддержания здоровья кожи, суставов, костей, волос и ногтей. Однако, важно выбирать качественный продукт, учитывать его тип и форму выпуска, а также не забывать о здоровом образе жизни. Вот несколько советов от специалиста.

Для кожи. Исследования показывают, что прием 10 грамм гидролизованного коллагена в день в течение 8–12 недель повышает увлажненность кожи, улучшает эластичность, уменьшает глубину морщин на 20–30%. Работает коллаген I и III типов. Но эффект обратимый: если перестать пить, кожа постепенно вернется в исходное состояние.

Для суставов и связок. Коллаген снижает боли при артрозе. Особенно полезен коллаген I и II типа для хрящевой ткани.

Для волос и ногтей. Прием коллагена ускоряет рост ногтей и уменьшает их ломкость. Волосы становятся плотнее, но ждать чуда за неделю не стоит — эффект заметен через 3–6 месяцев постоянного приема.

«Важно понимать, что при приеме коллагена извне организм в первую очередь будет встраивать его туда, где он больше необходим. И часто это не кожа и волосы, а сосуды, суставы, связки. Именно поэтому визуального эффекта иногда приходится ждать несколько месяцев», — рассказывает Юлия.

Какой коллаген выбрать

Морской (рыбный) — лучше усваивается, подходит для кожи. Как правило, аллергии не вызывает при высокой степени очистки, но не исключает индивидуальных реакций.

Животный (бычий, куриный) — дешевле, но эффективность часто слабее. И также нужно учитывать возможные аллергические проявления, особенно, если выбирать бюджетный вариант.

Растительный (из пшеницы, водорослей) — это не коллаген, а синтез собственного коллагена в коже за счет антиоксидантов, витаминов и фитоэстрогенов. Его эффективность на порядок ниже и зависит от собственных ресурсов тела.

Так пить или не пить?