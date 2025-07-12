Кайли Дженнер раскритиковали за суперкороткую юбку

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в купальнике и мини-юбке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер раскритиковали за черно-белые ультракороткую юбку и бикини.

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«Перебор», «Перетянула все», «Зачем утягивать себя в купальнике», «Выглядите странно», — написали пользователи соцсетей.

В начале июня 27-летняя Кайли Дженнер рассекретила операцию на груди. Блогерша Рэйчел Лири похвалила модель, сказав, что ее грудь выглядит очень естественно. Она спросила у бизнесвумен, благодаря какой процедуре та добилась такого результата: пересадка жира или же просто вставила импланты.

«Объем 445 кубических сантиметров, умеренный профиль, половина под мышцами, силикон, хирург Гарт Фишер. Надеюсь, это поможет», — рассказала модель.

Позже издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщило, что актер Тимоти Шаламе подтолкнул свою возлюбленную Кайли Дженнер публично рассказать о маммопластике.