Главное — красиво приодеться: почему зумеры относятся к войне с юмором

Пока политики обсуждают вероятность начала третьей мировой войны, пользователи шутят о ней в соцсетях. Молодежь, выросшая в тени бесконечных боевых конфликтов, пандемий, экологических катастроф и политических кризисов, нашла новый способ справляться с растущей тревогой. Так появился тренд combat couture — «боевая мода», которая предполагает камуфляж, армейские ботинки, оверсайз-куртки и прочие атрибуты стиля «милитари». Одни блогеры постят мемы про боевые действия, а другие подбирают наряды для предполагаемой третьей мировой. Почему зумеры иронизируют над войной — разбиралась «Лента.ру».

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Что такое combat couture?

Соцсети заполонили видео, в которых пользователи в шуточной форме демонстрируют свою подготовку к третьей мировой войне, в том числе подбирают наряды для вооруженного конфликта. Среди вещей, которые обрели популярность у блогеров, — камуфляжные наряды, одежда в цвете хаки, брюки-карго, панамы и армейские ботинки с оверсайз-куртками.

Новый тренд получил название combat couture, буквально — «боевая мода». Как правило, последователи тенденции позируют в военных образах под песню Blow («Взрыв») певицы Кеши, иронизируя над происходящим в мире. «Наряды для моей первой войны. Я так взволнована!», «Кутюр для моей первой войны», — шутят они в описании к видео, набирая сотни тысяч просмотров.

На самом деле камуфляж обрел актуальность еще весной — еще тогда модные редакторы включили этот принт в список самых актуальных принтов 2025 года, а combat couture стал логичным продолжением модного течения.

Среди трендов аналитики Tagwalk еще в августе называли и то, что принято ассоциировать с обмундированием: обилие цветов хаки и кэмел, оттенки коричневого и серого, традиционно мужские и практичные вещи. На подиумах в том числе были куртки и брюки с накладными карманами.

Бренды Vivienne Westwood, Marni и Roberto Cavalli выпустили камуфляжные платья, Knwls показал блестящий пушистый камуфляжный костюм, дизайнер Henrik Vibskov — камуфляжное пальто, а модный дом Burberry и вовсе выпустил на подиум модель в напоминающей траву шубе.

Французский институт моды (Institut Français de la Mode) пошел еще дальше и вовсе предложил модникам одеться в объемный свитер из маскировочной сети с имитацией листьев.

В текущем сезоне благодаря влиянию милитари эстетики популярность обрели и джинсы карго с боковыми карманами.

«Важно выбирать прямые или широкие модели не из тонкого хлопка, а из настоящего денима: они держат форму, создают четкий силуэт и выглядят дорого», — уточнил стилист Олег Горчанин и добавил, что сочетаются такие джинсы с рубашками в мужском стиле, толстовками и свитерами крупной вязки.

Почему combat couture стал трендом?

Блогеры нарядились в камуфляж и хаки не на пустом месте. По мнению экспертов, так молодежь, на долю которой выпала мировая нестабильность, справляется с растущей тревожностью. На фоне панических новостей зумеры, выросшие в эпоху пандемий, экологических катастроф и других кризисов, реагируют на происходящее так, как умеют: визуально, быстро и с юмором — пусть и довольно специфическим.

Тренд на милитари — это своего рода зеркальное отражение эпохи. Для поколения, не видевшего другой реальности, тревога уже стала привычной средой. Молодежь больше не борется с тревожными мыслями, а учиться жить с ними, иронизируя над происходящим.

Молодых инфлюэнсеров больше не пугает мысль о войне: когда политики со всех сторон говорят о предполагаемом начале третьей мировой, в некоторым смысле она стала декорацией повседневности.

«Сейчас уже стало таким будничным говорить о возможности начала третьей мировой войны. И это особенно печально, когда реваншистские, агрессивные, воинственные настроения вновь полностью возвращаются в европейские страны», — отмечал в том числе глава МИД России Сергей Лавров.

Combat couture вызвал волну споров в соцсетях

Публикации блогеров в TikTok набирают миллионы просмотров и вызывают волну споров в соцсетях. И если последователи тренда относятся к подобному контенту с юмором, то другая часть общества, преимущественно старшего возраста, реагирует на новые тренды с опаской.

«Вы понимаете, что это ужасно?», «У вас проблемы с головой», «Речь идет о человеческих жизнях», «Наше будущее рушится, а вы публикуете такое?», «Что с вами не так?», «Вы танцуете на костях», «Что творится с людьми?», «Боевые конфликты — не время для веселья», — возмущаются зрители в многочисленных комментариях, напоминая, что жизнь — это не фильм или очередной вирусный мем в интернете.

Обозревательница New York Times Ванесса Фридман тоже задалась вопросом: этично ли носить камуфляж и наряды в военном стиле в подобном политическом климате? По ее мнению, одежда — это один из способов самовыражения, а значит подобные вещи могут быть прочитаны как символ агрессии, поддержки или, напротив, протеста.