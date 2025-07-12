Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото в платье-футляре

Модель Эмили Ратаковски снялась в платье-футляре
Модель Эмили Ратаковски снялась в платье-футляре. Об этом сообщает Netflix.
Эмили Ратаковски высмеяли за серое платье-футляр, в котором она снялась для нового проекта компании. По мнению пользователей соцсетей, наряд «слишком закрытый», по сравнению с привычными образами актрисы.
12 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.
В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.
Недавно возникли слухи, что Эмили Ратаковски якобы закрутила роман с актером Остином Батлером.