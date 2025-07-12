Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото в платье-футляре

Модель Эмили Ратаковски снялась в платье-футляре. Об этом сообщает Netflix.

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Эмили Ратаковски высмеяли за серое платье-футляр, в котором она снялась для нового проекта компании. По мнению пользователей соцсетей, наряд «слишком закрытый», по сравнению с привычными образами актрисы.

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12 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.

Недавно возникли слухи, что Эмили Ратаковски якобы закрутила роман с актером Остином Батлером.