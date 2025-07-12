Ведущий «Модного приговора» назвал лучшую одежду для жары

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал лучшую одежду для жары. Об этом он написал в Telegram-канале.

© unsplash

«На улице пекло и мягкие струящиеся брюки с сатиновым блеском - прекрасная находка для городских образов. Они отлично будут смотреться с однотонными майками и футболками, жилетами, с вьетнамками, балетками, классическими сумками и акцентными украшениями», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.