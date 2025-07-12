Трихолог рассказала, как правильно мыть волосы

«Намыть волосы на ночь или только утром?» — вопрос, наверное, волнует не одну нижегородку. Профессиональный врач ответил на этот вопрос в телеграмм-канале главреда ИА «Стационар Пресс» Алексея Никонова.

© Нижегородская правда

Так, трихолог Татьяна Варенова советует нижегородцам не ложиться спать с мокрыми волосами. Хотя в жаркую погоду прохладные влажные волосы на подушке могут казаться приятными, это может привести к «парниковому эффекту» на коже головы.

«После мытья обязательно высушите волосы феном. Регулярный сон с влажными волосами может нарушить микробиом кожи головы и вызвать воспалительные процессы», — предупреждает врач.

При этом в жаркую погоду мыть голову можно так часто, как это необходимо для поддержания чистоты кожи и волос.

«Из-за усиленного потоотделения волосы быстрее загрязняются, особенно у людей с жирной кожей головы. Поэтому в летний период мытьё головы может быть более частым — это нормально», — добавила специалист.

Что касается времени мытья головы, то делать это можно в любое время суток. Однако врач рекомендует утренние водные процедуры — так вы смоете излишки кожного сала, накопившиеся за ночь.

Ранее сайт pravda-nn-ru рассказывала о том, как есть цитрусы. Эксперт напомнила, что при заболеваниях ЖКТ обострение могут вызвать, цитрусовые, молочные продукты и кофеин.