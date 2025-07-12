Музыкант и предприниматель Джастин Бибер запустил собственный бренд одежды под названием Slylrk. Первая коллекция уже поступила в продажу, влинейку вошли худи, футболки, кепки, панамы, солнцезащитные очки, а также две пары обуви.

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Визуальная айдентика бренда строится на яркой и свободной уличной эстетике — в палитре преобладают насыщенные желтые, голубые, розовые и красные оттенки. Цена на товары варьируется от 40 до 200$.

О запуске Slylrk Бибер впервые сообщил в декабре 2023 года. Тогда поклонники предполагали, что речь идет о переосмыслении его первого фэшн-проекта Drew House, созданного в 2018 году совместно с Райаном Гудом. Однако, как стало ясно сейчас, Slylrk — это отдельный бренд со своей визуальной и продуктовой философией.

В последние месяцы Бибер публиковал в социальных сетях отдельные тизеры коллекции, подогревая интерес аудитории.

Slylrk выходит на рынок в момент, когда бренды знаменитостей все чаще становятся самостоятельными коммерческими экосистемами. Эксперты отмечают, что новый бренд Бибера может усилить его присутствие в fashion-индустрии и закрепить за ним статус не только музыкального, но и бизнес-амбассадора поколения Z.