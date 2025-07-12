Белла Хадид поделилась фото с конной прогулки

Модель Белла Хадид показала редкое фото с бойфрендом-комбоем. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Белла Хадид снялась с бойфрендом-ковбоем на конной прогулке. Модель позировала в черных брюках, белой рубашке и шляпе. Она также опубликовала несколько фото с прогулки по горам.

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В апреле супермодель вызвала беспокойство у поклонников после того, как ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли манекенщицу в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.

Недавно Белла Хадид снялась на мероприятии, организованном по случаю запуска нового аромата ее бренда парфюмерии Orebella. Супермодель позировала в молочном топе, который дополнила коричневой замшевой мини-юбкой, шоколадными кожаными сапогами на каблуках и серьгами-кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Она сидела с газетой в руках на фоне журналов Vogue со своим фото.