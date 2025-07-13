Модель Елена Перминова опубликовала фото в крошечном бикини

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, снялась в купальнике. Блогерша опубликовала фото в Instagram. 38-летняя Елена Перминова стояла перед зеркалом в коричневом крошечном бикини, которое дополнила белой банданой с принтом и ожерельем из жемчуга. Модель была запечатлена с уложенными в локоны волосами и без макияжа. Снимок был сделан во время отдыха манекенщицы на курорте. 25 декабря манекенщица объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Перминова отметила, что у нее осталось "только тепло и благодарность за все". Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что "личное всегда будет личным". Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым. В мае Елена Перминова выложила фото, где стояла на балконе отеля рядом с бойфрендом, который обнимал ее. Модель предстала перед камерой в черном наряде от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, состоящем из топа и прозрачной асимметричной юбки.