Звезда «Эйфории» запустит бренд нижнего белья

Звезда «Эйфории», актриса Суини Сидни заявила о запуске бренда нижнего белья при поддержке Джеффа Безоса. Об этом сообщает Tribune.

© Газета.Ru

Инициатива по созданию бренда полностью принадлежит актрисе, которая лично будет принимать участие в разработке дизайна. Бренд будет поддерживаться Беном Шверином, партнером инвестиционной компании Coatue, которая получила от Джеффа Безоса финансирование в размере $1 миллиарда.

В конце марта стало известно, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

В мае Сидни Суини заподозрили в романе с экс-женихом артистки Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци заметили их на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club, которое прошло в Лас-Вегасе. Знаменитостей засняли, когда они обнимались на мероприятии. По информации журналистов, актриса и рэпер также разговаривали и смеялись. Там же Сидни Суини пообщалась с актером Патриком Шварценеггером.