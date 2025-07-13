Певица Слава похвасталась сумкой за 5,6 млн рублей

Певица Слава похвасталась сумкой стоимостью 5,6 млн рублей. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Слава продемонстрировала коралловую кожаную сумку Hermès Kelly с короткими ручками. По информации Telegram-канала «Звездач», стоимость аксессуара составляет 5 миллионов 653 тысячи рублей. При этом исполнительница не стала уточнять, подарок это или ее покупка.

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На днях Слава похвасталась подарком от Анатолия Данилицкого после расставания с ним. Артистка показала подписчикам в Instagram кольцо, которое для нее купил бизнесмен.

«Смотрите, что мне Анатолий подарил на 45 лет. Я о таком мечтала. Спасибо большое, любимый. Я очень давно о нем мечтала», — призналась звезда.

Исполнительница в марте 2025 года заявила, что очень любит Данилицкого, но у нее появился другой мужчина. Слава назвала предпринимателя «стареньким» для отношений. Имя нового избранника знаменитость пока не раскрывала. Она также отказалась называть мужчину своим любовником, поскольку ей «не нравится это слово».

Певица с 2022 года состояла в отношениях с Данилицким. У них есть общая дочь Антонина, которая родилась в 2011 году. В декабре 2022 года звезда объявила о расставании с отцом ребенка. Однако через полгода пара воссоединилась. Слава призналась, что простила измену возлюбленному, который «хорошо повеселился» в ночном клубе. Но в итоге пара перестала поддерживать прежние отношения.