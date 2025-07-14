Сидни Суини запускает собственный бренд нижнего белья

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини делает уверенный шаг в мир моды, готовясь представить собственный бренд нижнего белья. Рассказываем, что об этом известно и какую роль в этом играет финансовая поддержка Джеффа Безоса.

В свои 27 лет Сидни Суини готова покорить новую вершину — мир моды. Идея создания бренда нижнего белья полностью принадлежит актрисе, которая намерена лично участвовать в разработке дизайна. Это не первый её опыт в модной индустрии: ранее Суини сотрудничала с брендом Frankies Bikinis, создав коллекцию купальников в итальянском стиле, которая получила восторженные отзывы.

Недавно в социальных сетях актриса поделилась серией фотографий, где она позирует в купальниках и нижнем белье вместе с моделью Амели Тремблей.

Финансовая поддержка

Проект Сидни Суини получил мощную поддержку благодаря инвестиционной компании Coatue, которая недавно привлекла финансирование в размере 1 миллиарда долларов от фонда, связанного с основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Dell Майклом Деллом. Непосредственным инвестором выступает Бен Шверин, партнёр Coatue и бывший глава отдела партнёрских отношений в Snapchat. Хотя сам Безос не вкладывает деньги напрямую в стартап актрисы, его финансовая экосистема играет ключевую роль в поддержке проекта.

Интересно, что слухи о новом бренде начали активно обсуждаться после появления Суини на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. Её присутствие на этом громком мероприятии вызвало удивление, но теперь становится понятно, что это могло быть связано с переговорами о её бизнес-проекте. Вероятно, именно там актриса заручилась поддержкой влиятельных партнёров, что позволило её идее обрести реальные очертания.

Что ждать от бренда?

Хотя подробности о коллекции пока не раскрываются, можно предположить, что бренд Сидни Суини будет ориентирован на молодёжь. Учитывая её предыдущий опыт с Frankies Bikinis, актриса, скорее всего, сделает акцент на утончённый дизайн с элементами итальянской эстетики, который уже стал её визитной карточкой. Её участие в качестве креативного директора говорит о том, что коллекция будет отражать её личный стиль — смелый, но изысканный, с ноткой игривости.

Суини не впервые привлекает внимание к своей работе в модной индустрии. В 2020 году она стала амбассадором бренда Savage X Fenty, созданного Рианной, и снялась в яркой рекламной кампании. Этот опыт, вероятно, вдохновил её на создание собственного проекта, где она сможет полностью реализовать свои идеи.

Для Сидни Суини новый проект – возможность выйти за рамки актёрской карьеры и утвердиться как предприниматель и креативный лидер. Её решение лично заниматься дизайном говорит о серьёзном подходе к делу и желании создать продукт, который будет резонировать с её аудиторией. Кроме того, поддержка крупных инвесторов подчёркивает, что проект имеет серьёзный потенциал на конкурентном рынке моды.

Социальные сети уже бурлят от обсуждений: фанаты актрисы с нетерпением ждут первых анонсов коллекции, а модные издания прогнозируют, что бренд может стать хитом благодаря популярности Суини и её чувству стиля.