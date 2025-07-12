Дуа Липа снялась в блестящем бюстгальтере

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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29-летняя исполнительница снялась на размещенном фото в белых микрошортах и крошечном блестящем бюстгальтере. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

Вдобавок знаменитость повязала на бедра белую кофту. Кроме того, она распустила волосы, а на плечо надела сумку с серебряным ремешком.

© Lenta.ru

Ранее в июле Дуа Липа в крошечном бикини позагорала у моря. Звезда предстала на пирсе у воды в леопардовом раздельном купальнике, распустив при этом влажные от воды волосы.