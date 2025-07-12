Певица Наталья Подольская снялась в золотом мини-платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Подольская вышла на сцену в золотом мини-платье с глубоким декольте и стразами на юбке и босоножках на высоких каблуках. Волосы ей выпрямили и сделали яркий вечерний макияж.

В начале июня Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу за 7 миллионов рублей. Мероприятие состоялось в элитном Soho Country Club на Новой Риге. Певцы арендовали открытую террасу на берегу залива. Отмечается, что услуга им обошлась суммой около двух миллионов рублей. Оставшиеся средства ушли на музыкантов, выступивших на мероприятии, а также на украшения из живых цветов и блюда европейской, авторской и паназиатской кухни.

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На торжестве выступили Александр Ревва и Дмитрий Маликов. Всего свадьбу посетило 130 гостей.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.