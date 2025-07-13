Яна Рудковская поделилась фото в мини-платье

Продюсер Яна Рудковская в мини-платье снялась в интерьере дома. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Рудковская в голубом мини-платье с воланами и глубоким декольте. Волосы ей уложили прядями и сделали дневной макияж с акцентом на глазах. Съемка прошла в интерьере зала загородного дома продюсера.

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С 2009 года бизнесвумен замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».

У бизнесвумен четверо детей. Старшему сыну знаменитости Андрею 23 года. В 2011 году продюсер призналась, что он приемный. Биологическими родителями молодого человека являются Виктор Батурин и Юлия Салтовец. Бизнесмен забрал ребенка себе, расставшись с супругой, а Рудковская, став женой предпринимателя, усыновила мальчика.