Елена Перминова снялась в соляной комнате

Экс-жена российского миллиардера, модель Елена Перминова показала фигуру в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Перминова в крошечном бикини снялась в соляной комнате. Она отправилась в СПА вместе со старшим сыном. Модель вместе с детьми и друзьями уже несколько дней отдыхает в Турции.

25 декабря манекенщица объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Перминова отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что «личное всегда будет личным». Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым.

В мае Елена Перминова выложила фото, где стояла на балконе отеля рядом с бойфрендом, который обнимал ее. Модель предстала перед камерой в черном наряде от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, состоящем из топа и прозрачной асимметричной юбки.