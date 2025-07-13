Возлюбленная Стэтхэма снялась в крошечном бикини

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в купальнике. Актер опубликовал фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Джейсон Стетхэм показал, как они с Рози Хантингтон-Уайтли и детьми отдыхали на яхте. На одном из кадров модель позировала в леопардовом крошечном лифе бикини, белых свободных брюках и бежевой кепке. Манекенщица добавила к своему образу солнцезащитные очки Prada и чокер с разноцветными бусинами. Знаменитость собрала волосы в косу и отказалась от макияжа.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Недавно супермодель в интервью изданию The Times рассказала, что ей потребовалось два года на восстановление после родов.