Возлюбленная Стэтхэма снялась в крошечном бикини

Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в крошечном бикини и брюках
Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в купальнике. Актер опубликовал фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Джейсон Стетхэм показал, как они с Рози Хантингтон-Уайтли и детьми отдыхали на яхте. На одном из кадров модель позировала в леопардовом крошечном лифе бикини, белых свободных брюках и бежевой кепке. Манекенщица добавила к своему образу солнцезащитные очки Prada и чокер с разноцветными бусинами. Знаменитость собрала волосы в косу и отказалась от макияжа.
Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.
Недавно супермодель в интервью изданию The Times рассказала, что ей потребовалось два года на восстановление после родов.
«Старение, растяжки... Все уже не так, как раньше. После рождения каждого ребенка потребовалось два года, чтобы полностью прийти в форму, и даже сейчас я не полностью восстановилась», — призналась манекенщица.