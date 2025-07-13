Рита Ора проехалась в метро в откровенном топе

Певица Рита Ора в провокационном топе проехалась в метро в Бруклине. Исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

34-летняя Рита Ора была запечатлена в светлом топе, который сочетала с кардиганом в тон, облегающими джинсами и черной кожаной сумкой Hermes. Певица добавила к образу массивные солнцезащитные очки, ожерелье и кольца. Поп-исполнительница позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

В апреле Рита Ора выступила на разогреве у Кайли Миноуг на концерте в Майами. Певица вышла на сцену в молочном облегающем комбинезоне с прозрачным кружевом и атласными вставками. Поп-исполнительница также надела золотые массивные браслеты и кольца. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны, а визажист сделал ей макияж с розовыми блестящими тенями, румянами, контурингом и матовой помадой.

В мае Рита Ора снялась в серебристом атласном корсете со шнуровкой, который сочетала с серой прозрачной юбкой с разрезом до бедра. Певица также надела серьги, массивное колье-цепь, браслеты и кольца.