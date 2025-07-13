Жена Мэттью Макконахи посетила чемпионат по теннису в костюме без топа

Голливудский актер Мэттью Макконахи впервые за долгое время вышел в свет с женой Камилой Алвес. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

55-летний Мэттью Макконахи и 42-летняя Камила Алвес появились на Уимблдонском чемпионате по теннису. Актер выбрал для мероприятия белую рубашку с зеленым галстуком, синий костюм, кеды и солнцезащитные очки. Супруга артиста предпочла белый жилет, брючный костюм, бежевые босоножки на каблуках, золотые ожерелья, коричневую шляпу и очки. При этом Алвес не стала надевать топ.

© Газета.Ru

Мэттью Макконахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).

В январе Мэттью Макконахи и Камила Алвес посетили церемонию вручения премии Joy Awards, которая прошла в Саудовской Аравии.