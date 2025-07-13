Настасья Самбурская вышла на публику в корсетном платье

Актриса и певица Настасья Самбурская появилась на публике в полупрозрачном платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Настасья Самбурская показала кадры, сделанные во время отдыха на курорте. На одном из видео актриса была запечатлена в черном корсетном платье-миди из прозрачного кружева и остроносых туфлях на каблуках. Артистка завершила свой образ массивными золотыми серьгами и браслетом. Певица сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

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До этого Настасья Самбурская показала фото, где позировала в черном лифе бикини, который дополнила белой кепкой Chanel с логотипом бренда и солнцезащитными очками. Актриса сидела на пляже без макияжа. Знаменитость улетела на отдых в Турцию.

В апреле Настасья Самбурская продемонстрировала фигуру в изумрудном бархатном платье с разрезом до бедра и декольте, которое было украшено кристаллами и стразами. Актриса также надела массивные темно-зеленые серьги. Стилист уложил волосы знаменитости в высокую прическу, а визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками, коричневыми тенями и розовой помадой.