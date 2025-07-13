Ведущая Тина Канделаки снялась в топе и коротких шортах

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки продемонстрировала фигуру в коротких шортах. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Тина Канделаки снялась во время тренировки в спортзале. Телеведущая стояла перед зеркалом в сером спортивном костюме Alo Yoga, который состоял из топа и коротких облегающих шорт. Продюсер также надела белые носки, кроссовки, браслет и часы. Знаменитость была запечатлена с уложенными в гладкий пучок волосами и без макияжа.

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Тина Канделаки признавалась, что склонна к полноте. По словам звезды, ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой. Телеведущая регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме и продлевает молодость кожи с помощью различных процедур. Знаменитость пропагандирует здоровый образ жизни, отмечая, что занимается спортом каждый день и не пропускает тренировки без серьезных уважительных причин.

В марте Тина Канделаки снялась на тренировке. Она стояла перед зеркалом в белом спортивном костюме, который состоял из топа с глубоким декольте и легинсов с прозрачными вставками.