Знаменитости в социальных сетях делятся своими пляжными образами. «Вечерняя Москва» выяснила у модного эксперта Ксении Кожемяк, какие купальники актуальны в этом сезоне.

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Современная девушка может собрать стильный купальник по цене до трех тысяч рублей. И вовсе не обязательно заказывать его на маркетплейсе. Лучше выбирать наряды в недорогих бутиках, где можно отдельно купить верхнюю и нижнюю часть купальника под фигуру.

— Можно сочетать купальники из разных комплектов, главное, чтобы ткани подходили друг к другу. Базовый черный купальник должен быть у каждой девушки, а вот ткань в полоску останется актуальной для худеньких дам. Посадку лучше выбрать среднюю. В будущем также будут актуальны купальные шорты, как это было в начале 2000-х. Они подчеркнут красивые формы и сделают образ более привлекательным, — добавила стилист. — Телесного цвета лучше избегать, так как он может выглядеть неестественно. Вместо этого выбирайте базовые оттенки, такие как черный и красный, а также актуальные желтый и коралловый цвета.

Дорого не значит модно

Ляйсан Утяшева пытается поспевать за модными тенденциями. Так, девушка хотела создать образ в стиле сафари, но это, как отметили ее подписчики, ей не совсем удалось. Несмотря на то что стоимость купальников Утяшевой может доходить до 50 тысяч рублей, они не всегда смотрятся хорошо.

Золотистый добавляет роскоши

Ольга Бузова носит яркие купальники. Закупается в известном магазине, где цены варьируются от 20 до 100 тысяч рублей за купальник. Один из лучших образов звезды — роскошный золотисто-черный комплект.

Меньше бежевого

Екатерине Варнаве не удалось удивить поклонников сплошным купальником бежевого цвета. Какое-то время телесные оттенки были в тренде. Но очень быстро интерес к ним угас — из-за неприятного визуального эффекта наготы. К тому же складочки и линии сплошного купальника создали эффект несуществующих морщин.

Почти русалочка

Клава Кока выбрала этим летом нежный и акцентный купальник с цветочным принтом. Девушка дополнила образ ожерельями из ракушек, что сделало ее похожей на ундину, только что вышедшую из воды.

Маленький черный

Всемирно известная модель из России Ирина Шейк часто предпочитает носить черные купальники, подчеркивающие фигуру. Ирина носит модели от известных брендов, стоимость которых может превышать 100 тысяч рублей! Однако аналоги таких дорогих купальников можно найти в пределах 2–3 тысяч рублей.

Кошечка на выгуле

Ксения Собчак выбирает образы в стиле сафари, а ее леопардовый лук выглядит особенно эффектно и добавляет звезде элегантности. Собчак любит дорогие купальники, по информации в сети, их стоимость может доходить до полумиллиона рублей. Это включает не только сам купальник, но и аксессуары, такие как накидки, очки и банданы. В любом случае подобный леопардовый купальник можно найти в пределах трех тысяч рублей.

Милада Ляпина, член Ассоциации МАССКиФ, системный терапевт, психолог:

— Женщина редко выкладывает в соцсети свои фото в купальнике «просто так». Но за ярким кадром часто стоит не демонстрация тела, а стремление быть замеченной, получить отклик: «Я есть. Я живая. Я красивая». Часто речь идет про уверенность, принятие себя. Но иногда так поступает «внутренняя девочка», которой в детстве могло не хватить внимания и тепла.

Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие требованиям качества. Во время проверки эксперты обнаружили нарушения различной степени у продукции 18 торговых марок, включая недостаточную воздухопроницаемость, низкую устойчивость окраски к поту и морской воде, слабую эластичность и низкое качество ткани. Врач-дерматолог, косметолог, аккредитованный инфекционист Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как выбрать качественный купальник и чем опасны зафиксированные нарушения качества для здоровья женщин.