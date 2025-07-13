Почему все влюблены в тинт для губ и при чем тут женская грудь

Тинт — это средство с легкой текстурой, которое окрашивает кожу в полупрозрачный тон. Пигмент, в отличие от классической помады, почти не ощущается, не боится жирной еды, дождя, не остается на бокалах и трубочках, а его стойкость сохраняется, как правило, не менее шести часов без подкрашивания. Если вы слышали об «эффекте зацелованных губ», то именно тинт — то средство, которое поможет добиться такого результата.

Родом из кабаре

Какие еще у него преимущества? Многофункциональность. Наносить пигмент можно не только на губы, но и на щеки — как румяна. Правда, действовать приходится быстро: для максимально натурального эффекта нужно успеть растушевать текстуру спонжем или пальцами еще до впитывания. Многие считают, что тинт был изобретен в начале нового тысячелетия, однако это не так. Первый подобный косметический продукт появился в С Ш А в 1976 году, притом весьма необычным, можно даже сказать, пикантным образом. Танцовщица кабаре по имени Рози попросила молодых визажисток из Сан-­Франциско, Джин и Джейн Форд, придумать средство, которое бы сделало соски более яркими и заметными. Девушки соединили лепестки роз и карминовую краску — так был создан Benetint (тогда еще Rose Tint), который мгновенно стал хитом в узких кругах.

Корейское кино и вторая волна «тинтовой лихорадки»

Вскоре выяснилось, что средство прекрасно работает как помада для губ и румяна, — так оно перекочевало в косметички всех модниц мира. Спустя несколько десятилетий, в 2010-х, мода на пигменты для губ вспыхнула в Южной Корее. Бьюти-тренд на свежие и натуральные образы, а также корейские телесериалы популяризировали пигменты. То, что начиналось как секретное средство для экзотических танцовщиц, превратилось в незаменимый элемент повседневного макияжа.