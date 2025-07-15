Возлюбленная Стэйтема снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя манекенщица разместила серию кадров, на одном из которых продемонстрировала образ в зеленом облегающем платье на широких бретелях.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую светлую сумку и ожерелье. В то же время модель распустила волосы.

© Соцсети

В мае возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась фигурой на фото в бикини. Ее образ дополняли колье, массивный золотистый браслет и бейсболка.