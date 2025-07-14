Звезда Comedy Woman разместила откровенные фото в честь 41-летия

Российская актриса Надежда Сысоева разместила откровенные фото в честь 41-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала образ в прозрачном платье с многочисленными разрезами в области груди и живота. При этом она похвасталась стройной фигурой.

Вдобавок артистка распустила светлые волосы, а от аксессуаров она отказалась.

© Соцсети

© Соцсети

«В свой День Рождения хочу пожелать этим хрупким плечам надежную опору», — подписала она.

Ранее звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди. Изделие было оформлено глубоким декольте и высокими вырезами, которые подчеркивали грудь и бедра Сысоевой.