Фото победительницы шоу «Топ-модели по-американски» вызвало ажиотаж в Сети

Американская модель Эдрианн Карри показала снимки до и после появления седых волос и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на первом фото, сделанном в феврале 2003 года, победительница первого сезона шоу «Топ-модели по-американски» запечатлена в черной майке и с темными волосами. На втором кадре манекенщица предстала в синем наряде и продемонстрировала седые пряди. В описании к посту знаменитость уточнила, что в 42 года стала обладательницей обесцвеченных волос.

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Поклонники обсудили внешность знаменитости в комментариях под постом.

«Седые волосы, глянцевая кожа и яркие глаза! Я бы хотела выглядеть как ты», «Ты такая красивая!», «Ты выглядишь также, но лучше», «Какие 42? Ты прекрасна как никогда», «Постарела как хорошее вино», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек посетила показ люксового бренда Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, и вызвала споры в сети.