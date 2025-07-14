Хирург рассказах о последствиях популярной бьюти-процедуры

Пластический хирург Дэниел Кауфман из Майами назвал опасные последствия одной бьюти-процедуры, которая популярна у звезд. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

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Специалист проанализировал внешность супермодели Беллы Хадид, певицы Сабрины Карпентер и актрисы Флоренс Пью. Он отметил, что им еще нет 30 лет, но на их лицах уже присутствуют признаки старения. По его мнению, данная проблема связана с филлерами, к которым знаменитости прибегли в раннем возрасте. Из-за инъекций кожа быстро растягивается, и появляются отеки. Кроме того, врач добавил, что филлеры ускоряют процесс старения. Они повреждают коллаген и эластин в коже, в результате чего она больше не сможет восстановить свою упругость.

Кауфман признался, что за время его работы к нему обращались 20-летние девушки, которые были недовольны морщинами на лбу.

«Я думаю, это серьезный вопрос о том, почему люди выглядят старше своих лет. Они пытаются сделать слишком много процедур в свои годы», — объяснил он.

В мае реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван объяснил немоложавый внешний вид певца Влада Топалова.