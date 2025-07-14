Экс-участница «Фабрики звезд» выложила фото в купальнике

Экс-участница «Фабрики звезд — 1» российская певица Саша Савельева показала откровенный снимок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

41-летняя поп-исполнительница поделилась кадрами с водной прогулки на сапе. Знаменитость позировала, сидя на доске и повернувшись при этом к камере спиной. Она была в бикини черного цвета, которое состояло из бюстгальтера с тонкими завязками и частично обнажающих ягодицы плавок. Внешний вид Савельевой дополнила светлая бейсболка.

В описании к посту артистка отметила, что данный кадр из всей фотосессии является, по ее мнению, самым выразительным.

© Соцсети

В июне Саша Савельева раскрыла правду о пластике. Тогда певица призналась, что к хирургическим вмешательствам еще не прибегала, однако регулярно посещает косметолога.