«Кастинг для порнофильма». Образ Риты Оры разгромили в Сети

Образ британской певицы Риты Оры для выхода в свет описали в сети фразой «кастинг для порнофильма». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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34-летняя исполнительница посетила вечеринку в клубе Tryst Pool в штате Нью-Йорк, США. Она выбрала для мероприятия кожаный черный наряд, который включал в себя топ в бельевом стиле, стринги и пояс для чулок. Также знаменитость надела оформленные мехом ботфорты на высокой платформе и каблуках.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Похоже, она проходит кастинг для порнофильма», «Думаю, это ритуал унижения», «Напомните мне еще раз, чем она зарабатывает на жизнь, что ей приходится так одеваться?» — заявили юзеры.

В июне Рита Ора показала снимки в откровенном бикини.