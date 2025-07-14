Как подобрать цвет одежды по своему типу внешности

Ни чёрный, ни белый, и никакой другой цвет в одежде не являются универсальными. Какие оттенки стоит выбирать русоволосым и брюнеткам, рассказала стилист.

© Омск Здесь

Цвет - это первое, на что мы обращаем внимание, выбирая одежду на стойке в магазине. И здесь выбор необходимо делать, опираясь не только на личные предпочтения. Неправильно подобранный цвет (особенно это касается портретной зоны у лица) способен испортить весь образ и выделить то, что хотелось бы скрыть.

В одном из прошлых выпусков проекта "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова рассказывала, какие оттенки не замаскируют, а наоборот, подчеркнут недостатки, например, красноту лица и тени под глазами. Сегодня мы поговорим о том, какие тона подходят прохладному типажу - самому распространённому среди российских девушек.

- Оттенки, конфликтующие с вашим природным колоритом, способны сделать вас старше, болезненнее. Но ведь это совсем не так! - отмечает Виктория Клочкова. - Русоволосым я предлагаю обратить внимание на все оттенки голубого и синего, жемчужно-серый, цвета весенней сирени, летних ягод и трав. А более ярким представительницам этого типажа подходят контрастные сочетания, и ваши лучшие аутфиты будут состоять из резких контрастных сочетаний.

Кому не подходит жёсткий контраст чёрного и белого? Испортят ли вас золотые украшения? Об этом смотрите в видео.

Также продолжается сезон отпусков, и в чемодане у каждой второй отдыхающей лежит купальник. Как подобрать фасон по типу фигуры и на какие материалы стоит обращать внимание при покупке - мы рассказывали здесь.