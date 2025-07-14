Раскрыта причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях

Lenta.ru

Раскрыта причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Названа причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях
©  Lenta.ru

По данным издания, зумеры и миллениалы перестали краситься на встречи с потенциальными женихами, чтобы отсеять избранников, которые оценивают их лишь по внешнему виду.

«Если кто-то, с кем вы встречаетесь, теряет интерес просто потому, что вы не пользуетесь косметикой, это важно знать. Ваша спутница может продемонстрировать уверенность в себе, принятие себя и искренность. И это может задать тон отношениям, в которых вы не боитесь быть собой», — Джанин О'Брайен, психолог.

Блогерши активно демонстрируют намерение выглядеть натурально, что, по их словам, позволяет бороться со стремлением к совершенству и желанием всем угодить. Так, инфлюэнсерша с никнеймом madisonoud подчеркнула, что отказ от косметики может помочь обрести уверенность в себе.

В то же время представители поколения Z отказываются не только от мейкапа, но и от приложений для знакомств, выбирая вместо них консервативные способы подбора пар.

«Свадебный консалтинг никогда не был так популярен, как сейчас. Запросы действительно значительно выросли», — заключил генеральный директор брачного агентства Three Day Rule Адам Коэн-Аслатей.

В июне 57-летняя Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой». Она заявляла, что таким образом хочет бросить вызов современным нормам красоты.