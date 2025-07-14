Названа причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях

Раскрыта причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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По данным издания, зумеры и миллениалы перестали краситься на встречи с потенциальными женихами, чтобы отсеять избранников, которые оценивают их лишь по внешнему виду.

«Если кто-то, с кем вы встречаетесь, теряет интерес просто потому, что вы не пользуетесь косметикой, это важно знать. Ваша спутница может продемонстрировать уверенность в себе, принятие себя и искренность. И это может задать тон отношениям, в которых вы не боитесь быть собой», — Джанин О'Брайен, психолог.

Блогерши активно демонстрируют намерение выглядеть натурально, что, по их словам, позволяет бороться со стремлением к совершенству и желанием всем угодить. Так, инфлюэнсерша с никнеймом madisonoud подчеркнула, что отказ от косметики может помочь обрести уверенность в себе.

В то же время представители поколения Z отказываются не только от мейкапа, но и от приложений для знакомств, выбирая вместо них консервативные способы подбора пар.

«Свадебный консалтинг никогда не был так популярен, как сейчас. Запросы действительно значительно выросли», — заключил генеральный директор брачного агентства Three Day Rule Адам Коэн-Аслатей.

В июне 57-летняя Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой». Она заявляла, что таким образом хочет бросить вызов современным нормам красоты.