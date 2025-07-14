С чем носить летом мужскую белую рубашку: стильные советы для женщин

Мужская белая сорочка — вещь с характером. Чуть дерзкая, свободная, минималистичная, она придает образу ту самую расслабленную элегантность, за которую модницы обожают стиль героинь французских романов. Главное — правильно подать. Стилист Маша Ведерникова дала пять советов, как носить эту универсальную и комфортную вещь на все времена летом — и чувствовать себя на все сто.

Как платье на голое тело

Летом мужская сорочка может с легкостью заменить платье-рубашку. Главное — выбрать удлиненный вариант и не застегивать наглухо верхние пуговицы.

«Добавьте к ней кожаный ремень на талии, минималистичные сандалии или эспадрильи, соломенную сумку и очки. Получится соблазнительно, но не в лоб, а с этаким интересным налетом небрежной утонченности», — объясняет эксперт.

С короткими или длинными шортами

Контраст оверсайз-силуэта рубашки и обнаженных ног всегда работает выигрышно. Наденьте белую сорочку с джинсовыми или льняными шортами и заправьте один край — небрежно, будто вы не решили, как именно вы хотите ее носить. На ноги будут хороши лоферы без пятки или мягкие балетки. Это образ, в котором можно и кофе пить на террасе, и уйти на свидание.

В качестве верхнего слоя на джинсы и майку

Летом белая мужская сорочка легким движением руки превращается в легкий жакет — просто накиньте ее поверх базовой майки и любимых джинсов.

«Этот прием добавляет образу слоистости и игривой элегантности, особенно если рубашка слегка оверсайз и рукава закатаны. Добавьте кожаные шлёпанцы, плетеную сумку и крупные серьги — получится расслабленный, но собранный городской образ, будто вы вышли за круассанами в парижскую булочную», — советует стилист.

С легкими брюками в духе сафари

Белая рубашка, заправленная или надетая навыпуск со свободными льняными брюками (особенно песочного, хаки или терракотового цвета), — это и про комфорт, и про стиль. Можно добавить кожаные сандалии, золотые украшения и плетеную сумку. Получится наряд в духе «интеллигентная в путешествии».

С юбкой — для баланса маскулинности и женственности

Попробуйте сочетать сорочку с длинной шелковой или трикотажной юбкой. Это может быть струящаяся юбка-комбинация или даже плиссе. Рубашку можно завязать узлом на талии или заправить полностью — получится утонченный образ для города. Элегантные босоножки и клатч завершат лук.