Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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Отмечается, что в текущем сезоне зумеры и миллениалы стали выбирать наряды «измотанной англичанки», которые демонстрируют расслабленный и беззаботный образ жизни.

Данная эстетика, которая отслеживается в TikTok, вдохновлена романтическими комедиями 2000-х годов, такими как «Бриджит Джонс» с Рене Зеллвегер и «Реальная любовь» с Кирой Найтли. Блогеры стремятся надеть то, что уже есть в шкафу, не следуя трендам.

Так, они перестали тратить время на идеальную прическу утром и выбирают первую попавшуюся одежду, даже если она запачкана косметикой.

«Измотанная англичанка — это, конечно, не просто эстетика, это образ жизни», — заключила инфлюэнсерша с никнеймом caitlinann_.

Ранее в июле стало известно, что девушки перестали краситься на первые свидания. Таким образом они устремились отсеять потенциальных избранников, которые оценивают их лишь по внешнему виду.