Топ-7 самых безумных модных трендов

2025 год доказал: мода не перестает находить свежие идеи и удивлять. Если кажется, что какой-то тренд просто повод для дискуссий, то подождите немного, и он войдет в топ самых популярных.

Сардина стала главным модным изображением 2025 года, пишет MIR24.TV. Принты с изображением рыбных консервов размещают на одежде, аксессуарах и предметах домашнего обихода. Они буквально заполонили модные магазины. Популярность таких принтов объясняют тем, что они свежие, новые и совершенно не гламурные. Форма сардины отличается простотой и изяществом, она мгновенно узнаваема, что делает ее идеальным мотивом для украшений. Рассказываем про другие самые удивительные модные тренды последнего времени.

Первая половина текущего года подарила нам сразу несколько удивительных модных затей.

Топы и юбки из волос. Они выглядят так, как будто части одежды сделаны из париков. Особенно замысловато выглядят юбки макси, которые можно по желанию завить локонами.

Изображение лобстеров. Летняя мода 2025 демонстрирует, что принты с лобстерами, которые были популярны прошлым летом, никуда не делись. Сразу несколько модных домов представили коллекции с этими морскими обитателями.

Прозрачные платья макси. Эти наряды бывают самыми строгими по форме, застегнутыми до горла и с длинными рукавами. Но они не скрывают ничего. Правда, на обнаженное тело или на белье их носят только модели на подиумах, в реальной жизни их используют, как экстрамодный верхний слой одежды.

Непомерно широкие плечи. Брутальные женские пиджаки прошлого это детские игрушки. Теперь плечи делают настолько широкими, что они рождают воспоминание о бурке. С такими плечами нужно входить в дверной проем боком, чтобы не застревать, цепляясь о косяк. Этой весной модные дома добавили в свои коллекции остроугольные плечи, вздернутые вверх, как горные вершины. Также встречаются акценты в виде бантов на плечах.

Луноходы из Майнкрафта. Обувь с нарочито широким квадратным носом остается в моде уже некоторое время. Но эти луноходы поражают и смешат. Они выглядят так, будто бы стандартную коробку из-под обуви обтянули тканью и надели вместо обуви, снабдив голенищем. Может быть, так и есть?

Белье как верхняя часть одежды. Этот тренд широко расцвел еще в прошлом году. Теперь лифами от купальников, которые надевают, как топы, уже никого не удивишь. То же самое относится и к микроскопическим шортам, которые смотрятся, как трусы. Их очень полюбили многие модные блогеры. В этом году ко всему этому добавилась идея надевать купальник или боди поверх лосин. Такой наряд может дополняться объемным шарфом, наброшенным на плечи.

Яркие лейкопластыри. Это часть пляжной моды, которая теперь «вышла в город. Разноцветные полосочки приклеивают не только на мозоли и порезы, но и просто так, «для красоты. Можно встретить девушек, у которых каждый пальчик ноги любовно обмотан полосочками всех цветов радуги.