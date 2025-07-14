Какой макияж наносить в жару

В Москве господствует сильная жара, и в условиях высоких температур воздуха важно соблюдать ряд правил в макияже, чтобы он не растекался, а лицо не превратилось в блестящий «блин». Как краситься летом, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста, имиджмейкера, имидж-стратега Юлии Макушевой.

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Эксперт посоветовала применять не слишком жирные кремы. В жаркую погоду лучше отдать предпочтение легким флюидам. Это касается и тональных средств — лучше, если это будет тонкое, неплотное покрытие.

— Еще можно просто немного припудривать лицо поверх обычного крема. В этом случае кожа не будет блестеть, — порекомендовала стилист.

Солнечные лучи — лучший «макияж» для женского лица. В жару стоит отказаться от яркого макияжа, использовать не слишком яркие тени. Лучше всего, если у них будет неплотная текстура.

— Можно «подсветить» лицо хайлайтером, нанеся его пушистой кистью. Также можно использовать легкие бронзаторы. Главное — наносить их не на толстый слой тонального средства, а лучше — сверху крема либо пудры в небольшом количестве, — отметила имидж-стратег.

Отличным дополнением образа станут качественные блески для губ. В целом в летнюю пору легкий макияж смотрится гармоничнее и красивее, чем яркий.

— Избегайте плотных текстур и выбирайте прозрачные, — резюмировала Макушева.

В жаркую погоду внешние факторы могут нарушить качество кожи лица, но качественный уход поможет не допустить этого. Косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие средства необходимы при высоких температурах воздуха, а от каких будет лучше отказаться.