Чем масло для душа отличается от геля и как правильно его использовать?

На рынке ухода за кожей постоянно появляются новинки. Одна из последних тенденций масло для душа. Многие называют его универсальным средством, которое может заменить не только гель, но и крем для тела. Чем масло отличается от привычного геля и какое средство лучше выбрать, сообщает Общественная Служба Новостей.

Масло для душа совмещает в себе функции очищающего средства и увлажняющего крема. По консистенции оно похоже на обычное масло, но при контакте с водой превращается в нежную пенку или молочко. Благодаря натуральным маслам в составе, средство не пересушивает кожу, а наоборот смягчает и восстанавливает защитный барьер.

Использовать его с мочалкой не стоит это увеличивает расход и сводит на нет эффект ухода. Средство подходит даже для бритья: оно облегчает скольжение лезвия и, по отзывам, замедляет рост волос.

Выбор зависит от типа кожи. Если она сухая и чувствительная, то лучше использовать масло. Оно мягко очищает, не оставляя ощущения стянутости. Если кожа жирная или нормальная, то подойдет гель, но желательно выбирать состав с минимальным количеством агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ), чтобы не пересушить кожу.

Если хочется попробовать масло, но кожа склонна к жирности, выбирайте продукты с пометкой «некомедогенно или предназначенные для чувствительной кожи они очищают деликатно, не вызывая раздражений.

Оба средства наносятся на влажную кожу, немного массируются и смываются водой. После геля кожу желательно дополнительно увлажнить лосьоном или кремом. Масло же само по себе выполняет эту функцию, и дополнительный уход потребуется только в случае очень сухой кожи. Также и масло, и гель можно добавлять прямо в ванну: гель для пены, масло для смягчения воды.

Ранее косметолог Наталья Рябинова назвала средство для омоложения кожи изнутри. Это вещество представляет собой биоразлагаемый полимер. Его используют, в частности, для изготовления рассасывающихся хирургических нитей.