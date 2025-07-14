Клетчатые шорты стали трендом лета

Одна разновидность шортов стала трендом лета 2025 года. Об этом сообщается на сайте немецкой версии журнала Vogue.

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Речь идет о данных предметах гардероба с клетчатым принтом, которые начали набирать популярность после связанного с коронавирусом локдауна. В настоящее время шорты с подобным узором различных фасонов оказались актуальным элементом стрит-стайл-образов, говорится в материале.

В свою очередь, отмечается, что указанные вещи широко представлены на платформах Vinted, eBay и Depop — от дизайнерских до мало известных вариантов. При этом на Depop с января текущего года количество поисковых запросов «шорты в клетку» выросло на 204 процента.

В мае также сообщалось, что трендом стали напоминающие подгузники короткие шорты.