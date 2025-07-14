«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в облегающем топе

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала новый откровенный снимок. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Спортсменка запечатлела себя на камеру в черных кожаных сапогах, на подошве которых присутствовала грязь. Кроме того, на ней были голубые шорты, выполненные из джинсовой ткани, и облегающий топ. При этом на размещенном кадре видно, как V-образный вырез на третьем изделии подчеркивает грудь Дейматер.

Ранее сообщалось, что американка Линдси Брюэр, которую в сети также называют «самой сексуальной автогонщицей в мире», устроила откровенную фотосессию. Тогда знаменитость в бюстгальтере от бикини и микрошортах попозировала на камеру у роскошной машины.