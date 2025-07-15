Названы духи, которые летом могут пахнуть мочой и потом

В жаркое время повышается летучесть компонентов парфюма, поэтому привычный аромат может ощущаться не только сильнее, но и в искаженном виде. По этой причине летом не стоит использовать кожаные, амбровые, сандаловые, удовые и мускусные ароматы. Они могут вонять мочой и потом, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

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«Пот — это вода, содержащая довольно много веществ, не только минералы, но жирные кислоты, продукты обмена веществ. Все это тоже пахнет и смешивается с запахом парфюма. Какое получится сочетание — вопрос очень индивидуальный. Запах пота можно спрятать — в этом помогают свежие ароматы: акватические, цитрусовые, фужерные. А вот если не хочется по-настоящему «вонять», то не стоит использовать кожаные, амбровые, сандаловые, удовые и мускусные. Даже «белый мускус» все же про тело, кожу, поэтому с потом может получиться абсурдное сочетание. Особенно осторожно стоит носить современные амбро-древесные духи — там содержатся вещества наподобие амброценида, которые и так-то многим напоминают мочу и пот, а уж в жару точно будут вонять», — объяснил специалист.

По словам Таратухина, это связано с изменением пропорции веществ, которые достигают носа.