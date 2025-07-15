Певица Слава опубликовала видео в купальнике

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах на лежаке в ярко-розовом раздельном купальнике. Данный комплект состоял из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой. При этом она распустила волосы и отказалась от украшений.

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Ранее в июле певица Слава похвасталась кольцом за 17 миллионов рублей. Артистка продемонстрировала кольцо с крупным изумрудом и многочисленными белыми камнями. По ее словам, данное украшение преподнес ей возлюбленный, предприниматель Анатолий Данилицкий.