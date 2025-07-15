Екатерина Варнава поплавала на надувном матрасе в откровенном образе

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в откровенном образе поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков.

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40-летняя бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала на размещенных кадрах, лежа на надувном матрасе. При этом она была запечатлена в слитном зеленом купальнике на тонких бретелях и в босоножках на каблуках.

В то же время на ее талии была маленькая поясная сумка желтого цвета. Образ знаменитости завершили солнцезащитные очки и бокал с напитком в руках.

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Ранее в июле Екатерина Варнава без бюстгальтера снялась в платье с глубоким декольте. Она позировала в размещенном ролике в вязаном платье бежевого оттенка.